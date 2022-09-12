26. Bölüm ''Helal ve haram"

Kürsü programında bu hafta "Kuşaklar Arası Etkin İletişim ve Davranış" konusu ele alındı. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 26. bölümüyle Vav TV'de yayında! Kürsü programının bu haftaki konuğu Esenyurt İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul oldu.

00:00 Kürsü

01:30 Helal ve haram kavramları ne anlama gelir?

04:45 Helal ve haramların belirleyicisi kimdir?

09:45 Masum Vanlıoğlu

18:00 Bir Müslümanın helal ve haram hassasiyeti nasıl olmalıdır?

27:00 Helal ve haram hassasiyeti çocuklara nasıl verilmelidir?

35:00 Helal kazancın faziletleri

37:15 Helal ve haramlarda temel ölçütler nelerdir?

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