27. Bölüm ''Sosyal ve Kültürel Faaliyetler"

Bireysel ve toplumsal hayatta sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemi

14 Eylül 2022 | 19:46
VİDEO DEVAM EDİYOR

Kürsü programında bu hafta "Cami Merkezli Sosyal ve Kültürel Faaliyetler" konusu ele alındı. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 27. bölümüyle Vav TV'de yayında! Kürsü programının bu haftaki konuğu Ataşehir İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy oldu.

00:00 Kürsü
08:00 Cami merkezli sosyal ve kültürel faaliyetler
17:00 Masum Vanlıoğlu
30:00 Bireysel ve toplumsal hayatta sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemi
35:00 Hüseyin Aksoy
40:00 Masum Vanlıoğlu

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

32. Bölüm ''Tebliğ''
32. Bölüm ''Tebliğ'' 08 Eylül 2022 | 21:35
33. Bölüm "Bereket Anlayışı''
33. Bölüm "Bereket Anlayışı'' 09 Eylül 2022 | 19:37
34. Bölüm "İyilikleri tüketen hastalık: Haset''
34. Bölüm "İyilikleri tüketen hastalık: Haset'' 08 Eylül 2022 | 18:20
35. Bölüm ''Allah'a Neden Şükretmeliyiz?''
35. Bölüm ''Allah'a Neden Şükretmeliyiz?'' 08 Eylül 2022 | 18:21
36. Bölüm "Dua Adabı"
36. Bölüm "Dua Adabı" 10 Eylül 2022 | 01:52
37. Bölüm "İslam'da Adalet"
37. Bölüm "İslam'da Adalet" 02 Eylül 2022 | 19:20
38. Bölüm "Peygamber Sevgisi"
38. Bölüm "Peygamber Sevgisi" 02 Eylül 2022 | 21:22
39. Bölüm "Selam ve Selamlaşma"
39. Bölüm "Selam ve Selamlaşma" 29 Ağustos 2022 | 10:29