27. Bölüm ''Sosyal ve Kültürel Faaliyetler"

Kürsü programında bu hafta "Cami Merkezli Sosyal ve Kültürel Faaliyetler" konusu ele alındı. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 27. bölümüyle Vav TV'de yayında! Kürsü programının bu haftaki konuğu Ataşehir İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy oldu.
00:00 Kürsü
08:00 Cami merkezli sosyal ve kültürel faaliyetler
17:00 Masum Vanlıoğlu
30:00 Bireysel ve toplumsal hayatta sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemi
35:00 Hüseyin Aksoy
40:00 Masum Vanlıoğlu
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