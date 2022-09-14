27. Bölüm ''Sosyal ve Kültürel Faaliyetler"

Kürsü programında bu hafta "Cami Merkezli Sosyal ve Kültürel Faaliyetler" konusu ele alındı. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 27. bölümüyle Vav TV'de yayında! Kürsü programının bu haftaki konuğu Ataşehir İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy oldu.

00:00 Kürsü

08:00 Cami merkezli sosyal ve kültürel faaliyetler

17:00 Masum Vanlıoğlu

30:00 Bireysel ve toplumsal hayatta sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemi

35:00 Hüseyin Aksoy

40:00 Masum Vanlıoğlu

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