28. Bölüm ''İslam'da Zamanın Önemi''

Müslümanın Zaman Planlaması Nasıl Olmalıdır?

14 Eylül 2022 | 13:34
VİDEO DEVAM EDİYOR

Kürsü programında bu hafta "İslam'da Zaman Kavramı " konusu ele alındı. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 28. bölümüyle Vav TV'de yayında! Kürsü programının bu haftaki konuğu Küçük Çekmece İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık oldu.

00:00 Kürsü 02:00 İslam'da Zaman Kavramı 13:30 İslam'da Zamanın Önemi 15:00 Zaman ve Dindarlık İlişkisi 17:00 Müslümanın Zaman Planlaması Nasıl Olmalıdır? 35:00 İslam'da Zamanın Önemi

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

32. Bölüm ''Tebliğ''
32. Bölüm ''Tebliğ'' 08 Eylül 2022 | 21:35
33. Bölüm "Bereket Anlayışı''
33. Bölüm "Bereket Anlayışı'' 09 Eylül 2022 | 19:37
34. Bölüm "İyilikleri tüketen hastalık: Haset''
34. Bölüm "İyilikleri tüketen hastalık: Haset'' 08 Eylül 2022 | 18:20
35. Bölüm ''Allah'a Neden Şükretmeliyiz?''
35. Bölüm ''Allah'a Neden Şükretmeliyiz?'' 08 Eylül 2022 | 18:21
36. Bölüm "Dua Adabı"
36. Bölüm "Dua Adabı" 10 Eylül 2022 | 01:52
37. Bölüm "İslam'da Adalet"
37. Bölüm "İslam'da Adalet" 02 Eylül 2022 | 19:20
38. Bölüm "Peygamber Sevgisi"
38. Bölüm "Peygamber Sevgisi" 02 Eylül 2022 | 21:22
39. Bölüm "Selam ve Selamlaşma"
39. Bölüm "Selam ve Selamlaşma" 29 Ağustos 2022 | 10:29