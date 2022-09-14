Kürsü programında bu hafta "İslam'da Zaman Kavramı " konusu ele alındı. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 28. bölümüyle Vav TV'de yayında! Kürsü programının bu haftaki konuğu Küçük Çekmece İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık oldu.

00:00 Kürsü 02:00 İslam'da Zaman Kavramı 13:30 İslam'da Zamanın Önemi 15:00 Zaman ve Dindarlık İlişkisi 17:00 Müslümanın Zaman Planlaması Nasıl Olmalıdır? 35:00 İslam'da Zamanın Önemi

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