29. Bölüm ''İslam'da Mizah Anlayışı''

İslam'ın mizaha bakışı nasıldır?

14 Eylül 2022 | 17:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam'ın mizaha bakışı nasıldır? Hz. Peygamber (SAV) nasıl şakalaşırdı? İslam'da şakanın ölçüsü nasıl olmalıdır?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 29. bölümüyle Vav TV'de yayında! 29. bölümünde Kürsü'ye, Avcılar İlçe Müftüsü Necdet Arman konuk oldu.

00:00 Kürsü 02:00 İslam'ın mizaha bakışı nasıldır? 03:00 İslam'ın mizah anlayışı 07:45 Avcılar İlçe Müftüsü Necdet Arman 18:45 Masum Vanlıoğlu 25:00 Hz. Peygamber (SAV) Nasıl Şakalaşırdı? 32:00 İslam'da şakanın ölçüsü nasıl olmalıdır? 42:00 Avcılar İlçe Müftüsü Necdet Arman

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

32. Bölüm ''Tebliğ''
32. Bölüm ''Tebliğ'' 08 Eylül 2022 | 21:35
33. Bölüm "Bereket Anlayışı''
33. Bölüm "Bereket Anlayışı'' 09 Eylül 2022 | 19:37
34. Bölüm "İyilikleri tüketen hastalık: Haset''
34. Bölüm "İyilikleri tüketen hastalık: Haset'' 08 Eylül 2022 | 18:20
35. Bölüm ''Allah'a Neden Şükretmeliyiz?''
35. Bölüm ''Allah'a Neden Şükretmeliyiz?'' 08 Eylül 2022 | 18:21
36. Bölüm "Dua Adabı"
36. Bölüm "Dua Adabı" 10 Eylül 2022 | 01:52
37. Bölüm "İslam'da Adalet"
37. Bölüm "İslam'da Adalet" 02 Eylül 2022 | 19:20
38. Bölüm "Peygamber Sevgisi"
38. Bölüm "Peygamber Sevgisi" 02 Eylül 2022 | 21:22
39. Bölüm "Selam ve Selamlaşma"
39. Bölüm "Selam ve Selamlaşma" 29 Ağustos 2022 | 10:29