İslam'ın mizaha bakışı nasıldır? Hz. Peygamber (SAV) nasıl şakalaşırdı? İslam'da şakanın ölçüsü nasıl olmalıdır?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 29. bölümüyle Vav TV'de yayında! 29. bölümünde Kürsü'ye, Avcılar İlçe Müftüsü Necdet Arman konuk oldu.
00:00 Kürsü 02:00 İslam'ın mizaha bakışı nasıldır? 03:00 İslam'ın mizah anlayışı 07:45 Avcılar İlçe Müftüsü Necdet Arman 18:45 Masum Vanlıoğlu 25:00 Hz. Peygamber (SAV) Nasıl Şakalaşırdı? 32:00 İslam'da şakanın ölçüsü nasıl olmalıdır? 42:00 Avcılar İlçe Müftüsü Necdet Arman
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