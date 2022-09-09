30. Bölüm ''Merhametin Önemi''

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 30. bölümüyle Vav TV'de yayında! 30. bölümünde Kürsü'ye, Sultangazi İlçe Müftüsü Abdullah Yılmaz konuk oldu.
00:00 Kürsü - Bireysel ve Toplumsal Hayatta Merhametin Önemi 01:45 Merhamet nedir? 07:45 Merhamet fıtrattan mıdır? 16:00 Merhamet duygusunu nasıl geliştirebiliriz? 18:00 Hz. Peygamber'in (sav) örnekliğinde merhamet 24:00 Merhamet duygusu nasıl gelişir? 32:30 Merhamet ve adalet arasında nasıl bir ilişki vardır? 42:00 Hz. Peygamber'in (sav) örnekliğinde merhamet 56:30 Sultangazi İlçe Müftüsü Abdullah Yılmaz
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