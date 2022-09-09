31. Bölüm ''Vefa''

Güzel Ahlakın ve Vefanın En Güzel Örneği: Hz. Muhammed (SAV)

09 Eylül 2022 | 19:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

Vefa nedir? İslam'da vefanın önemi nedir? Birey ve toplum ilişkilerinde vefanın önemi nedir? Müslüman şahsiyetin vazgeçilmez değeri vefanın önemi nedir? İslam'da vefa kavramı nasıl işlenmiştir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 31. bölümüyle Vav TV'de yayında! 31. bölümünde Kürsü'ye, Sarıyer İlçe Müftüsü Mehmet Muslu konuk oldu.

00:00 Kürsü 03:45 Vefa ne demektir? 07:30 Birey ve Toplum İlişkilerinde Vefanın Önemi 10:30 Müslüman Şahsiyetin Vazgeçilmez Değeri: Vefa 24:00 Güzel Ahlakın ve Vefanın En Güzel Örneği: Hz. Muhammed (S.A.V.) 42:00 İslam'da Vefa Kavramı

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