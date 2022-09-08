32. Bölüm ''Tebliğ''

Tebliğ nedir? İdeal bir tebliğde aranan özellikler nelerdir? Kur'an'da tebliğ yöntemi nasıl anlatılır? Tebliğde dikkate alınması gereken dini ve sosyo-kültürel faktörler nelerdir? Hz. Peygamberin (SAV) tebliğ metodu nasıldı? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 32. bölümüyle Vav TV'de yayında! 32. bölümünde Kürsü'ye, İstanbul Vaizi Soner Çelebi konuk oldu.

00:00 Kürsü 02:00 Tebliğ nedir? 05:00 İdeal bir tebliğde aranan özellikler nelerdir? 17:00 Hz. Peygamber'in Tebliğ Metodu 22:00 Kur'an'da Tebliğ Yöntemi 30:00 Hz. Peygamber'in Tebliğ Metodu 34:00 İslami tebliğde Hz. Peygamber'in örnekliği 44:00 Tebliğde dikkate alınması gereken dini ve sosyo-kültürel faktörler 55:00 İstanbul Vaizi Soner Çelebi

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