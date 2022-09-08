33. Bölüm "Bereket Anlayışı''

Bereket ne demektir? Bereket nasıl çoğalır ve azalır? Bereketi arttıran şeyler nelerdir? Hz. Peygamber'in Hayatında Bereket... Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 33. bölümüyle Vav TV'de yayında! 33. bölümünde Kürsü'ye, Güngören İlçe Müftüsü Abdulkerim Tohumcu konuk oldu.

00:00 Kürsü

02:00 Bereket ne demektir?

09:00 Bereket kavramı ve İslam'da bereket anlayışı

16:00 Hz. Peygamber'in Hayatında Bereket

22:00 Bereket nasıl çoğalır ve azalır?

42:00 Güngören İlçe Müftüsü Abdulkerim Tohumcu

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