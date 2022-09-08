34. Bölüm "İyilikleri tüketen hastalık: Haset''

Haset nedir? Haset belirtileri nelerdir? Yıkıcı hasetten kurtulmanın yolları nelerdir? Haset hastalığından kurtulmanın yolları nelerdir? Haset insanlarla nasıl başa çıkılır? Haset insanların özellikleri nelerdir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 34. bölümüyle Vav TV'de yayında! 34. bölümünde Kürsü'ye, Kağıthane İlçe Müftüsü Ramazan Tekin konuk oldu.

00:00 Kürsü 02:00 İyilikleri tüketen hastalık: Haset 05:00 İslam'da "Haset" Kavramı 09:00 Kur'an'da Haset: Şeytanın Hz. Adem'e Hasedi 11:00 Kur'an'da Zikredilen Haset Örnekleri 20:00 Kalbin En Büyük Hastalıklarından: Haset 24:00 Hasedin Bireysel ve Toplumsal Hayata Zararları 29:00 Hasetten nasıl kurtulunur? 42:00 İyilikleri tüketen hastalık: Haset

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