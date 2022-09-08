35. Bölüm ''Allah'a Neden Şükretmeliyiz?''

Kürsü programının bu bölümüne, Beylikdüzü İlçe Müftüsü Kadir Koçak konuk oldu

08 Eylül 2022 | 18:21
VİDEO DEVAM EDİYOR

Şükür nedir? Şükrün belirli bir şekli var mı? Zor zamanlarda şükür vazifesi nasıl yerine getirilmelidir? Allah'a neden şükretmeliyiz? Şükrün hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 35. bölümüyle Vav TV'de yayında! 35. bölümünde Kürsü'ye, Beylikdüzü İlçe Müftüsü Kadir Koçak konuk oldu.

00:00 Kürsü 02:00 Şükür nedir? 09:00 Şükrün belirli bir şekli var mı? 12:30 Masum Vanlıoğlu 20:00 İslam'da "Şükür" Kavramı 27:00 Zor zamanlarda şükür vazifesi nasıl yerine getirilmelidir? 40:00 Allah'a neden şükretmeliyiz? 48:00 Şükrün hayatımızdaki yeri ve önemi

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