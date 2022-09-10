36. Bölüm "Dua Adabı"

Dua ederken nelere dikkat edilmelidir?

10 Eylül 2022 | 01:52
VİDEO DEVAM EDİYOR

Dua nedir? İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar? Duanın çeşitleri nelerdir? Dua ederken nelere dikkat edilmelidir? Duanın insan üzerindeki etkileri nelerdir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 36. bölümüyle Vav TV'de yayında! 36. bölümünde Kürsü'ye, Kartal İlçe Müftüsü Mustafa Baytar konuk oldu.

00:00 Kürsü 02:00 Dua nedir? 07:00 İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar? 12:45 Duanın çeşitleri nelerdir? 18:00 Dua adabı nasıl olmalıdır? 35:00 Dua ederken nelere dikkat edilmelidir? 48:00 Duanın insan üzerindeki etkileri 51:00 Duanın hayatımızdaki önemi

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