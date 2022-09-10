36. Bölüm "Dua Adabı"

Dua nedir? İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar? Duanın çeşitleri nelerdir? Dua ederken nelere dikkat edilmelidir? Duanın insan üzerindeki etkileri nelerdir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 36. bölümüyle Vav TV'de yayında! 36. bölümünde Kürsü'ye, Kartal İlçe Müftüsü Mustafa Baytar konuk oldu.
00:00 Kürsü 02:00 Dua nedir? 07:00 İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar? 12:45 Duanın çeşitleri nelerdir? 18:00 Dua adabı nasıl olmalıdır? 35:00 Dua ederken nelere dikkat edilmelidir? 48:00 Duanın insan üzerindeki etkileri 51:00 Duanın hayatımızdaki önemi
**
VAV TV RESMİ WEB SİTE
VAV TV FREKANS AYARLARI
►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar
SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
► https://facebook.com/vavtv
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr