Adalet nedir? İslam'da adalet anlayışı nasıldır? Adalet ve eşitlik arasındaki farklar nelerdir? "İlahi adalet" kavramını nasıl anlamalıyız? Ebeveynler "Adalet" kavramını çocuklarına nasıl aktarabilir? Hz. Ömer'in adalet anlayışı nasıldı? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 37. bölümüyle Vav TV'de yayında! 37. bölümünde Kürsü'ye, Ümraniye müftüsü Muharrem Gül konuk oldu.

00:00 Kürsü

02:00 Adalet nedir?

06:00 İslam'da adalet anlayışı nasıldır?

10:00 Adalet ve eşitlik arasındaki farklar nelerdir?

16:00 "Adaletin başı Allah'a inanmaktır" sözünü nasıl anlamalıyız?

25:00 Hz. Ömer'in adalet anlayışı

31:00 Osmanlı Devleti'nin adalet anlayışı

37:00 Hz. Ömer'in hayatından adalet örnekleri

43:00 "İlahi adalet" kavramını nasıl anlamalıyız?

48:00 Ebeveynler "Adalet" kavramını çocuklarına nasıl aktarabilir?