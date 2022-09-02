37. Bölüm "İslam'da Adalet"

Adalet ve eşitlik arasındaki farklar nelerdir?

02 Eylül 2022 | 19:21
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Adalet nedir? İslam'da adalet anlayışı nasıldır? Adalet ve eşitlik arasındaki farklar nelerdir? "İlahi adalet" kavramını nasıl anlamalıyız? Ebeveynler "Adalet" kavramını çocuklarına nasıl aktarabilir? Hz. Ömer'in adalet anlayışı nasıldı? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 37. bölümüyle Vav TV'de yayında! 37. bölümünde Kürsü'ye, Ümraniye müftüsü Muharrem Gül konuk oldu.

00:00 Kürsü
02:00 Adalet nedir?
06:00 İslam'da adalet anlayışı nasıldır?
10:00 Adalet ve eşitlik arasındaki farklar nelerdir?
16:00 "Adaletin başı Allah'a inanmaktır" sözünü nasıl anlamalıyız?
25:00 Hz. Ömer'in adalet anlayışı
31:00 Osmanlı Devleti'nin adalet anlayışı
37:00 Hz. Ömer'in hayatından adalet örnekleri
43:00 "İlahi adalet" kavramını nasıl anlamalıyız?
48:00 Ebeveynler "Adalet" kavramını çocuklarına nasıl aktarabilir?

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