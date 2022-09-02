38. Bölüm "Peygamber Sevgisi"

Hz. Peygamber'in sevmenin anlam ve önemi nedir? Peygamber Efendimizi nasıl sevmek gerekir? Hz. Peygamber'i sevmenin önemi ve gerekliliği nedir? Sahabe, Hz. Peygamber'i nasıl sevdi?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 38. bölümüyle Vav TV'de yayında! 38. bölümünde Kürsü'ye, Esenler ilçe müftüsü Osman Yazıcı konuk oldu.
00:00 Kürsü
02:00 Hz. Peygamber'in sevmenin anlam ve önemi
12:00 Peygamber Efendimizi nasıl sevmek gerekir?
29:00 Hz. Peygamber'i sevmenin önemi ve gerekliliği
36:00 Sahabe, Hz. Peygamber'i nasıl sevdi?
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