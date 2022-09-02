38. Bölüm "Peygamber Sevgisi"

Hz. Peygamber'in sevmenin anlam ve önemi nedir? Peygamber Efendimizi nasıl sevmek gerekir? Hz. Peygamber'i sevmenin önemi ve gerekliliği nedir? Sahabe, Hz. Peygamber'i nasıl sevdi?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 38. bölümüyle Vav TV'de yayında! 38. bölümünde Kürsü'ye, Esenler ilçe müftüsü Osman Yazıcı konuk oldu.

00:00 Kürsü

02:00 Hz. Peygamber'in sevmenin anlam ve önemi

12:00 Peygamber Efendimizi nasıl sevmek gerekir?

29:00 Hz. Peygamber'i sevmenin önemi ve gerekliliği

36:00 Sahabe, Hz. Peygamber'i nasıl sevdi?

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