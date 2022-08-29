39. Bölüm - Selam ve Selamlaşma

Kürsü programının bu bölümüne, İstanbul müftü yardımcısı Zekeriya Bülbül konuk oldu, selam ve selamlaşma konuşuldu

29 Ağustos 2022 | 17:44
VİDEO DEVAM EDİYOR

Selam nedir? Selam kavramı ne anlama gelir? Selamlaşmanın dinimize göre önemi nedir? Selamlaşma adabı nasıl olmalıdır? Selamlaşmanın bireysel ve toplumsal hayata faydaları nelerdir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 39. bölümüyle Vav TV'de yayında! 39. bölümünde Kürsü'ye, İstanbul müftü yardımcısı Zekeriya Bülbül konuk oldu.

00:00 Kürsü

02:00 Selam kavramı ne anlama gelir?

05:00 Selamlaşmanın dinimize göre önemi nedir?

11:00 İslam'da selam ve selamlaşma olgusu

15:00 Selamlaşma adabı nasıl olmalıdır?

22:00 Selamlaşmanın bireysel ve toplumsal hayata faydaları

32:00 İslam'da selam ve selamlaşma olgusu

37:00 İstanbul müftü yardımcısı Zekeriya Bülbül

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

9. Bölüm ''İslam'da Evliliğin Önemi''
9. Bölüm ''İslam'da Evliliğin Önemi'' 20 Ağustos 2022 | 21:06
Hz. Peygamber'in (SAV) Tebliğ Metodu (32. Bölüm)
32. Bölüm ''Hz. Peygamber'in (SAV) Tebliğ Metodu'' 02 Aralık 2021 | 11:50
33. Bölüm "İslam'da Bereket Anlayışı''
33. Bölüm "İslam'da Bereket Anlayışı'' 08 Aralık 2021 | 18:33
34. Bölüm "Yıkıcı Hasetten Kurtulmanın Yolları''
34. Bölüm "Yıkıcı Hasetten Kurtulmanın Yolları'' 16 Aralık 2021 | 09:44
35. Bölüm ''Allah'a Neden Şükretmeliyiz?''
35. Bölüm ''Allah'a Neden Şükretmeliyiz?'' 26 Şubat 2022 | 11:13
36. Bölüm "Dua Adabı Nasıl Olmalıdır?"
36. Bölüm "Dua Adabı Nasıl Olmalıdır?" 26 Şubat 2022 | 15:43
38. Bölüm "Peygamber Sevgisi"
38. Bölüm "Peygamber Sevgisi" 19 Ocak 2022 | 21:24
39. Bölüm - Selam ve Selamlaşma
39. Bölüm - Selam ve Selamlaşma 29 Ağustos 2022 | 10:29