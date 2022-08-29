39. Bölüm - Selam ve Selamlaşma

Selam nedir? Selam kavramı ne anlama gelir? Selamlaşmanın dinimize göre önemi nedir? Selamlaşma adabı nasıl olmalıdır? Selamlaşmanın bireysel ve toplumsal hayata faydaları nelerdir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 39. bölümüyle Vav TV'de yayında! 39. bölümünde Kürsü'ye, İstanbul müftü yardımcısı Zekeriya Bülbül konuk oldu.
00:00 Kürsü
02:00 Selam kavramı ne anlama gelir?
05:00 Selamlaşmanın dinimize göre önemi nedir?
11:00 İslam'da selam ve selamlaşma olgusu
15:00 Selamlaşma adabı nasıl olmalıdır?
22:00 Selamlaşmanın bireysel ve toplumsal hayata faydaları
32:00 İslam'da selam ve selamlaşma olgusu
37:00 İstanbul müftü yardımcısı Zekeriya Bülbül
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