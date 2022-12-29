47. Bölüm | Ramazan Ayı

Ramazan ayının önemi ve fazileti nedir? Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Ramazan ayı ruh dünyamızı nasıl etkiler? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 47. bölümüyle Vav TV'de yayında!

47. bölümünde Kürsü'ye, İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu konuk oldu.

00:00 Kürsü

02:30 Ramazan ayının önemi ve fazileti

09:00 Bakara Suresi 185. Ayet

22:00 Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları

32:00 Paylaşma ve dayanışma ayı: Ramazan

40:00 Ramazan ayı ruh dünyamızı nasıl etkiler?

50:00 Ramazan ayının önemi ve fazileti