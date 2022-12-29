47. Bölüm | Ramazan Ayı

Ramazan ayının önemi ve fazileti nedir? Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Ramazan ayı ruh dünyamızı nasıl etkiler? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 47. bölümüyle Vav TV'de yayında!
47. bölümünde Kürsü'ye, İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu konuk oldu.
00:00 Kürsü
02:30 Ramazan ayının önemi ve fazileti
09:00 Bakara Suresi 185. Ayet
22:00 Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları
32:00 Paylaşma ve dayanışma ayı: Ramazan
40:00 Ramazan ayı ruh dünyamızı nasıl etkiler?
50:00 Ramazan ayının önemi ve fazileti