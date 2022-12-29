49. Bölüm | İnfak Etmek

İnfak kavramını nasıl anlamalıyız? İnfak kavramının dinimizdeki yeri ve önemi nedir? Vakıf ve infak arasındaki ilişki nedir? Ramazan ve infak arasındaki ilişki nedir? İnfakta bulunan kişiler nelere dikkat etmelidir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 49. bölümüyle sizlerle...
49. bölümünde Kürsü'ye, Cemal Vanlıoğlu konuk oldu.
00:00 Kürsü
02:00 İnfak kavramını nasıl anlamalıyız?
05:00 İnfak kavramının dinimizdeki yeri ve önemi
15:00 Vakıf ve infak arasındaki ilişki
26:00 Ramazan ve infak arasındaki ilişki
34:00 İnfakta bulunan kişiler nelere dikkat etmelidir?
38:00 İnfakta bulunmanın bireysel ve toplumsal faydaları
48:00 Dayanışmanın ve paylaşmanın anahtarı: İnfak