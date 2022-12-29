49. Bölüm | İnfak Etmek

İnfak kavramını nasıl anlamalıyız? İnfak kavramının dinimizdeki yeri ve önemi nedir? Vakıf ve infak arasındaki ilişki nedir? Ramazan ve infak arasındaki ilişki nedir? İnfakta bulunan kişiler nelere dikkat etmelidir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 49. bölümüyle sizlerle...

49. bölümünde Kürsü'ye, Cemal Vanlıoğlu konuk oldu.

00:00 Kürsü

02:00 İnfak kavramını nasıl anlamalıyız?

05:00 İnfak kavramının dinimizdeki yeri ve önemi

15:00 Vakıf ve infak arasındaki ilişki

26:00 Ramazan ve infak arasındaki ilişki

34:00 İnfakta bulunan kişiler nelere dikkat etmelidir?

38:00 İnfakta bulunmanın bireysel ve toplumsal faydaları

48:00 Dayanışmanın ve paylaşmanın anahtarı: İnfak