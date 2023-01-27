Ticaret ahlakı nedir, nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'de ticaret ahlakı nasıl anlatılıyor? Ticari ahlak şuuru nasıl kazanılır? Gelecek nesillere ticari ahlak şuuru nasıl kazandırılmalı? Ticarette helal kazancın önemi nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 53. bölümüyle sizlerle...

53. bölümünde Kürsü'ye, Hacı Nuri Topbaş Camii Uzman İmamı Bilal Aydemir konuk oldu.

00:00 Kürsü

02:00 Ticaret ahlakı nedir, nasıl olmalıdır?

06:00 Kur'an-ı Kerim'de ticaret ahlakı

10:00 Ticari ahlak şuuru nasıl kazanılır?

14:00 Ticaret ahlakına aykırı tutumlar: Stokçuluk ve Fırsatçılık

22:00 Gelecek nesillere ticari ahlak şuuru nasıl kazandırılmalı?

31:00 Ticarette helal kazancın önemi