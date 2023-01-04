63. Bölüm | Haseki Eğitim Merkezi'nde "Eğitim"

Müftü ve vaiz yetiştirmede Haseki Eğitim Merkezi'nin rolü nedir?

04 Ocak 2023 | 21:40
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 63. bölümüyle Vav TV'de yayında! 63. bölümünde Kürsü'ye, Hüseyin Taşdemir konuk oldu.

00:00 Kürsü

02:30 Haseki Eğitim Merkezi'nin kuruluş amacı ve misyonu

08:15 Haseki Eğitim Merkezi'nin kuruluş amacı ve görevleri

13:45 Haseki Eğitim Merkezi'inin din görevlisi yetiştirmedeki rolü

23:00 Müftü ve vaiz yetiştirmede Haseki Eğitim Merkezi'nin rolü

30:00 Haseki Eğitim Merkezi'nde "Eğitim"

45:00 Din görevlilerinin eğitim sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar

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