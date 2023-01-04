Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 63. bölümüyle Vav TV'de yayında! 63. bölümünde Kürsü'ye, Hüseyin Taşdemir konuk oldu.
00:00 Kürsü
02:30 Haseki Eğitim Merkezi'nin kuruluş amacı ve misyonu
08:15 Haseki Eğitim Merkezi'nin kuruluş amacı ve görevleri
13:45 Haseki Eğitim Merkezi'inin din görevlisi yetiştirmedeki rolü
23:00 Müftü ve vaiz yetiştirmede Haseki Eğitim Merkezi'nin rolü
30:00 Haseki Eğitim Merkezi'nde "Eğitim"
45:00 Din görevlilerinin eğitim sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar