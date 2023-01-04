68. Bölüm | Umre

Umre ibadetini eda ederken nelere dikkat etmeliyiz?

04 Ocak 2023 | 09:43
VİDEO DEVAM EDİYOR

Umre nedir? Umre yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Umreye gitmeden önce yapılması gerekenler nelerdir? Umre ibadeti bize ne kazandırır? Umrenin birlik ve beraberlik şuuruna katkısı nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu ve Büyükçekmece Müftüsü Nusret Karabiber'in katkılarıyla "Kürsü" 68. bölümüyle VAV TV'de sizlerle...

00:00 Kürsü

02:00 En faziletli nafile ibadetlerden biri: Umre

06:00 Umre biz Müslümanlar için neden önemli?

14:30 Müslümanın umre ibadetine hazırlığı nasıl olmalı?

22:00 Umre ibadetini eda ederken nelere dikkat etmeliyiz?

37:00 En faziletli nafile ibadetlerden biri: Umre

44:00 Umre ibadetinin insana kazanımları

47:00 Umrenin birlik ve beraberlik şuuruna katkısı

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