74. Bölüm | Çocuklar Arasında Adil ve Eşit Davranmak

Aile içinde "Adalet" neden önemli? Çocuklarda adalet duygusu nasıl sağlanır? Çocuğun anne ve baba üzerindeki adalet anlayışı nedir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 74. bölümüyle Vav TV'de yayında!

00:00 Kürsü

03:00 Çocuklar arasında adil ve eşit davranmak

05:00 Kur'an-ı Kerim'de "Adalet" kavramı

13:00 Aile içinde "Adalet" neden önemli?

17:00 Çocuklarda adalet duygusu nasıl sağlanır?

26:00 İslam'ın hak ve adalet anlayışı

45:00 İslam'ın hak ve adalet anlayışı

48:00 Çocuğun anne ve baba üzerindeki adalet anlayışı