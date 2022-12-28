74. Bölüm | Çocuklar Arasında Adil ve Eşit Davranmak

Çocuklarda adalet duygusu nasıl sağlanır?

29 Aralık 2022 | 08:35
VİDEO DEVAM EDİYOR

Aile içinde "Adalet" neden önemli? Çocuklarda adalet duygusu nasıl sağlanır? Çocuğun anne ve baba üzerindeki adalet anlayışı nedir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 74. bölümüyle Vav TV'de yayında!

00:00 Kürsü
03:00 Çocuklar arasında adil ve eşit davranmak
05:00 Kur'an-ı Kerim'de "Adalet" kavramı
13:00 Aile içinde "Adalet" neden önemli?
17:00 Çocuklarda adalet duygusu nasıl sağlanır?
26:00 İslam'ın hak ve adalet anlayışı
45:00 İslam'ın hak ve adalet anlayışı
48:00 Çocuğun anne ve baba üzerindeki adalet anlayışı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

12. Bölüm | Komşuluk Hakkı
12. Bölüm | Komşuluk Hakkı 29 Aralık 2022 | 22:09
13. Bölüm | Dostluk
13. Bölüm | Dostluk 29 Aralık 2022 | 15:58
14. Bölüm | İslam'da Çocuk Terbiyesi
14. Bölüm | İslam'da Çocuk Terbiyesi 29 Aralık 2022 | 23:18
47. Bölüm | Ramazan Ayı
47. Bölüm | Ramazan Ayı 29 Aralık 2022 | 23:38
49. Bölüm | İnfak Etmek
49. Bölüm | İnfak Etmek 29 Aralık 2022 | 23:34
76. Bölüm | Kalbin İlacı: İman
76. Bölüm | Kalbin İlacı: İman 28 Aralık 2022 | 19:06
77. Bölüm I Peygamberimiz'in (SAV) Engellilere Karşı Tutumu | Kürsü
77. Bölüm I Peygamberimiz'in (SAV) Engellilere Karşı Tutumu | Kürsü 22 Aralık 2022 | 11:54
78. Bölüm | İnsanın Kendi İle Muhasebesi
78. Bölüm | İnsanın Kendi İle Muhasebesi 28 Aralık 2022 | 16:29