74. Bölüm | Çocuklar Arasında Adil ve Eşit Davranmak

Aile içinde "Adalet" neden önemli? Çocuklarda adalet duygusu nasıl sağlanır? Çocuğun anne ve baba üzerindeki adalet anlayışı nedir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 74. bölümüyle Vav TV'de yayında!
00:00 Kürsü
03:00 Çocuklar arasında adil ve eşit davranmak
05:00 Kur'an-ı Kerim'de "Adalet" kavramı
13:00 Aile içinde "Adalet" neden önemli?
17:00 Çocuklarda adalet duygusu nasıl sağlanır?
26:00 İslam'ın hak ve adalet anlayışı
45:00 İslam'ın hak ve adalet anlayışı
48:00 Çocuğun anne ve baba üzerindeki adalet anlayışı