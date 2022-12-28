76. Bölüm | Kalbin İlacı: İman

İnsan kalbine hükmedebilir mi?

28 Aralık 2022 | 19:07
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İnsan kalbine hükmedebilir mi? Hasan-ı Basri hazretlerine göre kalbi bozan 6 husus nedir? Kur'an kalbin korunması için neye vurgu yapıyor? Kalbin korunmasında sıla-i rahimin yeri ve önemi nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 76. bölümüyle sizlerle...

00:00 Kürsü

03:00 Kur'an ve hadis-i şeriflerde "Kalp"

10:00 İnsan kalbine hükmedebilir mi?

19:00 Hasan-ı Basri hazretlerine göre kalbi bozan 6 husus

28:00 Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) Kalp Eğitimi

41:00 Kur'an kalbin korunması için neye vurgu yapıyor?

43:00 Kalbin korunmasında Sıla-i Rahimin yeri ve önemi

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