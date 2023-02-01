Kur'an-ı Kerim insanlığa nasıl bir kardeşlik öğretiyor? Kardeşlik nasıl pekiştirilir? Kardeşin kardeş üzerindeki hakları nelerdir? Kardeşlik ve kardeşliği temin eden unsurlar nelerdir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 84. bölümüyle sizlerle...

00:00 Kürsü

03:00 İslam'ın kardeşlik ilkesi

05:00 Kur'an-ı Kerim insanlığa nasıl bir kardeşlik öğretiyor?

06:00 İslam'da kardeşliğin önemi

09:00 İslam'ın kardeşlik ve dayanışma anlayışı

13:00 Kardeşlik nasıl pekiştirilir?

17:00 İslam kardeşliği nasıl olmalı?

19:18 Kardeşin kardeş üzerindeki hakları nelerdir?

21:30 Kardeşin kardeş üzerindeki hakları neler?

24:30 Kardeşin kardeşe karşı vazifeleri nelerdir?

36:00 Kardeşlik ve kardeşliği temin eden unsurlar

40:00 Hz. Peygamber ve kardeşlik hukuku

44:00 Kardeşler arası ilişkilerde anne ve babanın tutumu nasıl olmalıdır?