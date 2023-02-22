85. Bölüm I Rami Kütüphanesi

Rami Kışlası'nın tarihi önemi nedir? Rami kelimesi ne anlama gelir? Askeriyedeki imam ve müftüler kimlerdi? Osmanlı döneminde imamların askeriyedeki görev ve sorumlulukları nelerdir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 84. bölümüyle Vav TV'de yayında!

00:00 Kürsü

02:00 Kışladan kütüphaneye Rami Kütüphanesi

04:10 Rami Kışlası'nın tarihi önemi

11:00 Asker ocağına neden peygamber ocağı deniliyor?

17:00 Askeriyedeki imam ve müftüler

37:30 Nizam-ı Cedid Ordusu'nda uygulanan yenilikler

44:30 Askeriyedeki imam ve müftüler

52:00 Osmanlı döneminde imamların askeriyedeki görev ve sorumlulukları nelerdir?