85. Bölüm I Rami Kütüphanesi

Rami Kışlası'nın tarihi önemi nedir? Rami kelimesi ne anlama gelir? Askeriyedeki imam ve müftüler kimlerdi? Osmanlı döneminde imamların askeriyedeki görev ve sorumlulukları nelerdir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 84. bölümüyle Vav TV'de yayında!
00:00 Kürsü
02:00 Kışladan kütüphaneye Rami Kütüphanesi
04:10 Rami Kışlası'nın tarihi önemi
11:00 Asker ocağına neden peygamber ocağı deniliyor?
17:00 Askeriyedeki imam ve müftüler
37:30 Nizam-ı Cedid Ordusu'nda uygulanan yenilikler
44:30 Askeriyedeki imam ve müftüler
52:00 Osmanlı döneminde imamların askeriyedeki görev ve sorumlulukları nelerdir?