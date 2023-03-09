Duanın insan üzerindeki etkileri | Kürsü (87. Bölüm)

İnsan doğru bilgiye nasıl ulaşır? Günümüzde yanlış bilgiden korunmak için neler yapmalıyız? Doğru bilgi bizim için neden önemli? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 87. bölümüyle Vav TV'de yayında!

00:00 Kürsü

03:30 Varlığı diri tutan diriliş: Dua

06:00 İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar?

07:00 Kur'an'da geçen peygamber duaları

14:00 Zikir ve dua peygamberi: Hz. Yunus

27:00 Duanın önemi ve adabı

31:00 İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar?

32:30 Dua adabı nasıl olmalıdır?

36:00 Duanın insan üzerindeki etkileri

56:00 Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'ndan dua