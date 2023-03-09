Duanın insan üzerindeki etkileri | Kürsü (87. Bölüm)

İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar?

09 Mart 2023 | 12:11
VİDEO DEVAM EDİYOR

İnsan doğru bilgiye nasıl ulaşır? Günümüzde yanlış bilgiden korunmak için neler yapmalıyız? Doğru bilgi bizim için neden önemli? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 87. bölümüyle Vav TV'de yayında!

00:00 Kürsü
03:30 Varlığı diri tutan diriliş: Dua
06:00 İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar?
07:00 Kur'an'da geçen peygamber duaları
14:00 Zikir ve dua peygamberi: Hz. Yunus
27:00 Duanın önemi ve adabı
31:00 İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar?
32:30 Dua adabı nasıl olmalıdır?
36:00 Duanın insan üzerindeki etkileri
56:00 Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'ndan dua

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