İnsan doğru bilgiye nasıl ulaşır? Günümüzde yanlış bilgiden korunmak için neler yapmalıyız? Doğru bilgi bizim için neden önemli?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 86. bölümüyle Vav TV'de sizlerle...

00:00 Kürsü

03:00 İslam'da bilginin değeri

07:30 İnsan doğru bilgiye nasıl ulaşır?

15:00 Dijital çağda bilgiye erişim ve bilginin doğruluğu

21:30 Günümüzde yanlış bilgiden korunmak için neler yapmalıyız?

38:00 Günümüzde yanlış bilgiden korunmak için neler yapmalıyız?

45:00 Doğru bilgi bizim için neden önemli?