Kürsü | Ramazan Ayı

Ramazan'da deprem bölgesine yardım nasıl yapılmalı?

21 Mart 2023 | 18:52
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Ramazan'da yardımlaşma ve dayanışmanın önemi nedir? Ramazan ayında nasıl ibadet edilmeli? Ramazan'da deprem bölgesine yardım nasıl yapılmalı?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 89. bölümüyle Vav TV'de yayında...

00:00 Kürsü

02:00 Hoş Geldin Ey Şehr-i Ramazan

04:00 Ramazan'da yardımlaşma ve dayanışmanın önemi

07:00 Musibetler karşısında mü'min duruşu nasıl olmalı?

14:30 Rahmet ve bereket ayı: Ramazan

18:30 Ramazan ayından nasıl istifade edilmeli?

22:00 Ramazan'da deprem bölgesine yardım nasıl yapılmalı?

27:00 İyilik yapmak insana neler kazandırır?

42:00 Ramazan'da yardımlaşma ve dayanışmanın önemi

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