Namazın Hikmetleri | Kürsü (92. Bölüm)

Namaz neden müminin miracıdır? Namazın faydaları nelerdir? Namaz insana neler katar?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 92. bölümüyle Vav TV'de yayında!

00:00 Kürsü

03:00 Namazın anlam ve önemi

10:00 Müminlerin miracı namaz

15:00 Namaz Müslüman için neden önemlidir?

18:00 Namaz neden müminin miracıdır? 2

01:00 Namazın önemi ve mahiyeti

23:00 Namaz insanın günlük hayatını nasıl tanzim eder?

32:00 İslam'da namaz ibadeti ve önemi

41:00 Namaz kılmanın önemini anlamak