Namazın Hikmetleri | Kürsü (92. Bölüm)

Namaz neden müminin miracıdır? Namazın faydaları nelerdir? Namaz insana neler katar?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 92. bölümüyle Vav TV'de yayında!
00:00 Kürsü
03:00 Namazın anlam ve önemi
10:00 Müminlerin miracı namaz
15:00 Namaz Müslüman için neden önemlidir?
18:00 Namaz neden müminin miracıdır? 2
01:00 Namazın önemi ve mahiyeti
23:00 Namaz insanın günlük hayatını nasıl tanzim eder?
32:00 İslam'da namaz ibadeti ve önemi
41:00 Namaz kılmanın önemini anlamak