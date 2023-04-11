Oruç İbadetinin Hikmet ve Faydaları I 91. Bölüm (21.03.2023)

Oruç tutanların ve tutmayanların birbirlerine karşı davranışları nasıl olmalı?

11 Nisan 2023 | 15:52
VİDEO DEVAM EDİYOR

Oruç bize ne anlatıyor? Oruç tutmanın faziletleri ve faydaları nelerdir? Ramazan ayında tutulan orucun faziletleri nelerdir? Oruç tutanların ve tutmayanların birbirlerine karşı davranışları nasıl olmalı? Ramazan'da yapılması gereken ibadetler nelerdir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü"91. bölümüyle Vav TV'de yayında!

00:00 Kürsü

02:00 Oruç ibadetinin hikmet ve faydaları

04:00 Oruç bize ne anlatıyor?

05:00 Ramazan orucunun önemi nedir?

07:30 Oruç tutmanın faziletleri ve faydaları

10:30 Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları

15:30 Ramazan ayında tutulan orucun faziletleri nelerdir?

19:30 Ramazan'da iftar sofralarının önemi

22:30 Oruç ve sabır ilişkisi

30:00 Oruç tutanların ve tutmayanların birbirlerine karşı davranışları nasıl olmalı?

33:30 Ramazan ayından nasıl istifade edilmeli?

39:00 Ramazan'da yapılması gereken ibadetler

43:00 Ramazan'da yapılan ibadetlerin önemi

46:00 Çocuklar oruç ibadetine nasıl alıştırılır?

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