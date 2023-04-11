Oruç İbadetinin Hikmet ve Faydaları I 91. Bölüm (21.03.2023)

Oruç bize ne anlatıyor? Oruç tutmanın faziletleri ve faydaları nelerdir? Ramazan ayında tutulan orucun faziletleri nelerdir? Oruç tutanların ve tutmayanların birbirlerine karşı davranışları nasıl olmalı? Ramazan'da yapılması gereken ibadetler nelerdir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü"91. bölümüyle Vav TV'de yayında!
00:00 Kürsü
02:00 Oruç ibadetinin hikmet ve faydaları
04:00 Oruç bize ne anlatıyor?
05:00 Ramazan orucunun önemi nedir?
07:30 Oruç tutmanın faziletleri ve faydaları
10:30 Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları
15:30 Ramazan ayında tutulan orucun faziletleri nelerdir?
19:30 Ramazan'da iftar sofralarının önemi
22:30 Oruç ve sabır ilişkisi
30:00 Oruç tutanların ve tutmayanların birbirlerine karşı davranışları nasıl olmalı?
33:30 Ramazan ayından nasıl istifade edilmeli?
39:00 Ramazan'da yapılması gereken ibadetler
43:00 Ramazan'da yapılan ibadetlerin önemi
46:00 Çocuklar oruç ibadetine nasıl alıştırılır?