11. Bölüm "İslamofobi ve Türk Düşmanlığı"

Türkiye'nin dünyadaki atılımına diğer ülkeler nasıl tavır gösteriyor?

13 Ekim 2022 | 10:15
VİDEO DEVAM EDİYOR

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 11. bölümüyle sizlerle❗

Medeniyet Mirası'nda bu hafta "İslamofobi ve Türk Düşmanlığı" konuşuldu.

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