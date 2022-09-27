12. Bölüm "​Medeniyet- Ahlak İlişkisi"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 12. bölümüyle sizlerle❗

Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Kenan Gürsoy konuk oldu. Medeniyet Mirası'nda bu hafta konuşulan konular şöyle:

Medeniyetin Temel Unsurları ve Ahlak

Medeniyetin Temel Umdeleri

Medeniyet- Ahlak İlişkisi

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