16. Bölüm "Medeniyetlerin Şehirleri"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 16. bölümüyle sizlerle❗ Medeniyet Mirası'na bu hafta Üsküdar Üniversitesi öğr. üyesi Prof. Dr. Nazif Gürdoğan konuk oldu.
00:00 Medeniyetlerin Şehirleri
02:20 Prof. Dr. Bekir Karlığa
22:00 Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
45:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa
59:00 Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
01:08:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa
01:15:00 Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
01:19:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa
01:25:00 Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
01:32:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa