16. Bölüm "Medeniyetlerin Şehirleri"

Şehir insan için ne ifade eder?

14 Ekim 2022 | 18:13
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Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 16. bölümüyle sizlerle❗ Medeniyet Mirası'na bu hafta Üsküdar Üniversitesi öğr. üyesi Prof. Dr. Nazif Gürdoğan konuk oldu.

00:00 Medeniyetlerin Şehirleri

02:20 Prof. Dr. Bekir Karlığa

22:00 Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

45:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa

59:00 Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

01:08:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa

01:15:00 Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

01:19:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa

01:25:00 Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

01:32:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa

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