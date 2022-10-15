17. Bölüm "Medeniyetlerin Kuruluş Felsefesi"

Medeniyetlerin kurtuluş felsefesi nedir? İnsanlığın medeniyet yolculuğu nasıl gerçekleşti? Yazının icadının medeniyetler açısından ne önemi vardır? Medeniyet Mirası'nda bu hafta "Medeniyetlerin Kuruluş Felsefesi" konuşuldu.

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 17. bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyetlerin Kuruluş Felsefesi

04:00 "İnsanlığın Medeniyet Yolculuğu, Tarihin En Muhteşem Hikayesidir"

06:00 İnsanlığın Medeniyet Yolculuğu

10:00 Din, Felsefe ve Medeniyet İlişkileri

13:00 "Din olmadan Medeniyet Kurulamaz, Gelişemez ve İnşa Edilemez"

15:00 "Medeniyetler Yerleşik Hayata Geçildikten Sonra Ortaya Çıkmıştır"

17:00 Şehirleşme demek, medeniyetin kurulması demektir"

30:00 İnsanlığın Medeniyet Yolculuğu

37:00 "Çağdaş Batı medeniyetinin gelişmesinde en önemli etken İslam Medeniyetidir"

48:00 Abbasi halifesi Me'mun olmasaydı Yunan kültürü ve felsefesi diye bir şey kalmayacaktı

55:00 Yazının İcadı ve Medeniyetler Açısından Önemi

01:01:00 - Kültür ve medeniyetin aktarımında yazının önemi

01:07:00 -- İslam Medeniyetinde bilgi Kur'an'la başlamıştır

01:09:00 -- Medeniyetler içerisinde kendini en çok muhafaza eden İslam Medeniyetidir.

01:12:00 Medeniyet, insanlığın varoluş mücadelesi midir?

01:16:00 Kültür ve medeniyetin aktarımında yazının önemi

01:21:00 "Medeniyet uzun bir yürüyüşün, zor bir çabanın ve büyük bir yorgunluğun eseridir.

01:24:00 "Türkiye, medeniyetler merkezi bir ülkedir"

01:28:00 Anadolu Kültür ve Medeniyeti

01:37:00 "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır"

01:40:00 Çin Kültür ve Medeniyeti

01:44:00 "Medeniyetleri dinamik kılan üretimleridir"