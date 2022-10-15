17. Bölüm "Medeniyetlerin Kuruluş Felsefesi"

Medeniyetlerin kurtuluş felsefesi nedir? İnsanlığın medeniyet yolculuğu nasıl gerçekleşti? Yazının icadının medeniyetler açısından ne önemi vardır? Medeniyet Mirası'nda bu hafta "Medeniyetlerin Kuruluş Felsefesi" konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 17. bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyetlerin Kuruluş Felsefesi
04:00 "İnsanlığın Medeniyet Yolculuğu, Tarihin En Muhteşem Hikayesidir"
06:00 İnsanlığın Medeniyet Yolculuğu
10:00 Din, Felsefe ve Medeniyet İlişkileri
13:00 "Din olmadan Medeniyet Kurulamaz, Gelişemez ve İnşa Edilemez"
15:00 "Medeniyetler Yerleşik Hayata Geçildikten Sonra Ortaya Çıkmıştır"
17:00 Şehirleşme demek, medeniyetin kurulması demektir"
30:00 İnsanlığın Medeniyet Yolculuğu
37:00 "Çağdaş Batı medeniyetinin gelişmesinde en önemli etken İslam Medeniyetidir"
48:00 Abbasi halifesi Me'mun olmasaydı Yunan kültürü ve felsefesi diye bir şey kalmayacaktı
55:00 Yazının İcadı ve Medeniyetler Açısından Önemi
01:01:00 - Kültür ve medeniyetin aktarımında yazının önemi
01:07:00 -- İslam Medeniyetinde bilgi Kur'an'la başlamıştır
01:09:00 -- Medeniyetler içerisinde kendini en çok muhafaza eden İslam Medeniyetidir.
01:12:00 Medeniyet, insanlığın varoluş mücadelesi midir?
01:16:00 Kültür ve medeniyetin aktarımında yazının önemi
01:21:00 "Medeniyet uzun bir yürüyüşün, zor bir çabanın ve büyük bir yorgunluğun eseridir.
01:24:00 "Türkiye, medeniyetler merkezi bir ülkedir"
01:28:00 Anadolu Kültür ve Medeniyeti
01:37:00 "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır"
01:40:00 Çin Kültür ve Medeniyeti
01:44:00 "Medeniyetleri dinamik kılan üretimleridir"