18. Bölüm "Bir Medeniyetin Şehirleşmesi"

Geleceğin şehirleri nasıl inşa edilmeli? Günümüz şehirlerinin çevre problemleri nelerdir? Medeniyet Mirası'nda bu hafta şehirleşme ve çevre ve problemleri konuşuldu.

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 18. bölümüyle sizlerle❗

Medeniyet Mirası'na bu hafta Dr. Sinan Genim ve Haldun Ersen konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

23:00 Bir Medeniyetin Şehirleşmesi

36:00 İslam Medeniyet Tasavvurunda Şehir ve Mimari

43:00 Günümüz Şehirlerinin Çevre Problemleri

48:00 Geleceğin Şehirleri Nasıl İnşa Edilmeli?

57:00 İslam Medeniyet Tasavvurunda Şehir ve Mimari

01:00:00 Şehrin Ruhu, Kimliği ve Manası

01:09:00 Şehirlerde İmar ve Yapılanma

01:21:00 Bir Medeniyetin Şehirleşmesi

01:32:00 Şehirlerin İmarında Mimarların Önemi