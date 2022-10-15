18. Bölüm "Bir Medeniyetin Şehirleşmesi"

Geleceğin şehirleri nasıl inşa edilmeli? Günümüz şehirlerinin çevre problemleri nelerdir? Medeniyet Mirası'nda bu hafta şehirleşme ve çevre ve problemleri konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 18. bölümüyle sizlerle❗
Medeniyet Mirası'na bu hafta Dr. Sinan Genim ve Haldun Ersen konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
23:00 Bir Medeniyetin Şehirleşmesi
36:00 İslam Medeniyet Tasavvurunda Şehir ve Mimari
43:00 Günümüz Şehirlerinin Çevre Problemleri
48:00 Geleceğin Şehirleri Nasıl İnşa Edilmeli?
57:00 İslam Medeniyet Tasavvurunda Şehir ve Mimari
01:00:00 Şehrin Ruhu, Kimliği ve Manası
01:09:00 Şehirlerde İmar ve Yapılanma
01:21:00 Bir Medeniyetin Şehirleşmesi
01:32:00 Şehirlerin İmarında Mimarların Önemi