2. Bölüm "Osmanlı Medeniyeti"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 2. bölümüyle yayında❗
Medeniyet Mirası'nda bu hafta "Osmanlı Medeniyeti" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:
Doğu ve Batı Medeniyetlerinin Etkileşim ve Çatışma Süreci
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Medeniyet Algısı
Medeniyetin Temel Boyutları
İnsanlığın Medeniyet Bunalımı
Osmanlı Devleti'nde Tazminat Dönemi
Doğu ve Batı Medeniyetleri
Batıcı Düşünce Çerçevesinde Ahmet Ağaoğlu
Doğu ve Batı Medeniyetlerinin Etkileşim Alanları
Medeniyet, Yabancılaşma ve Aydın Kavramları
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