2. Bölüm "Osmanlı Medeniyeti"

Medeniyet Mirası programının bu bölümünde "​Medeniyet, Yabancılaşma ve Aydın Kavramları" konusu konuşuluyor.

10 Eylül 2022 | 00:58
VİDEO DEVAM EDİYOR

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 2. bölümüyle yayında❗

Medeniyet Mirası'nda bu hafta "Osmanlı Medeniyeti" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:
Doğu ve Batı Medeniyetlerinin Etkileşim ve Çatışma Süreci
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Medeniyet Algısı
Medeniyetin Temel Boyutları
İnsanlığın Medeniyet Bunalımı
Osmanlı Devleti'nde Tazminat Dönemi
Doğu ve Batı Medeniyetleri
Batıcı Düşünce Çerçevesinde Ahmet Ağaoğlu
Doğu ve Batı Medeniyetlerinin Etkileşim Alanları
Medeniyet, Yabancılaşma ve Aydın Kavramları

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İslam Medeniyetinde Şehir, Mimari ve Kimlik (28. Bölüm)
28. Bölüm 01 Kasım 2021 | 10:38
İslam'ın Altın Çağında Bilim (29. Bölüm)
29. Bölüm 06 Kasım 2021 | 19:28
Hint Medeniyetinin Tarihsel Gelişimi (30. Bölüm)
30. Bölüm 29 Kasım 2021 | 10:42
Orta Asya, Uzak Doğu ve İran Medeniyetleri (31. Bölüm)
31. Bölüm 27 Ocak 2022 | 17:59
Bir Medeniyet Düşünürü: Sezai Karakoç (32. Bölüm)
32. Bölüm 27 Kasım 2021 | 19:20
33. Bölüm "Sezai Karakoç"
33. Bölüm "Sezai Karakoç" 26 Şubat 2022 | 20:57
34. Bölüm "Anadolu"
34. Bölüm "Anadolu" 26 Şubat 2022 | 21:02
35. Bölüm "Yunan Medeniyeti"
35. Bölüm "Yunan Medeniyeti" 27 Şubat 2022 | 10:59