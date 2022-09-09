2. Bölüm "Osmanlı Medeniyeti"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 2. bölümüyle yayında❗

Medeniyet Mirası'nda bu hafta "Osmanlı Medeniyeti" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:

Doğu ve Batı Medeniyetlerinin Etkileşim ve Çatışma Süreci

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Medeniyet Algısı

Medeniyetin Temel Boyutları

İnsanlığın Medeniyet Bunalımı

Osmanlı Devleti'nde Tazminat Dönemi

Doğu ve Batı Medeniyetleri

Batıcı Düşünce Çerçevesinde Ahmet Ağaoğlu

Doğu ve Batı Medeniyetlerinin Etkileşim Alanları

Medeniyet, Yabancılaşma ve Aydın Kavramları

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