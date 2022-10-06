21. Bölüm "Bilgi ve Bilim"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 20. bölümüyle sizlerle❗ Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası 04:00 Bilgi ve Bilimin Medeniyetler İçin Önemi 19:00 Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç 38:00 Bilgi İnsan ve Medeniyet İçin Neyi İfade Eder? 45:00 Medeniyetler Açısından Bilimin Yeri 58:00 Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç 01:10:00 Bilimsel Sürecin Etkin Olduğu Medeniyetler 01:34:00 İslam Medeniyetinde Bilimsel Süreç

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