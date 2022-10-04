22. Bölüm "İslam Medeniyeti ve Bilim"

Bilgi, insan ve medeniyet için ne ifade ediyor?

05 Ekim 2022 | 06:54
VİDEO DEVAM EDİYOR

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 22. bölümüyle sizlerle❗ Medeniyet Mirası'na bu hafta Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası 03:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa 08:00 İslam Medeniyetinde Bilimin Önemi 22:00 İslam Medeniyetinde Bilimsel Süreç 28:00 İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilimin Önemi 38:00 İlim ve Bilimin Gelişmesinde Ahlak Kavramının Önemi 55:00 İslam Medeniyetinde Bilgi ve Birikimin Önemi 01:05:00 İslam Medeniyeti ve Bilim 01:10:00 Müslüman İlim Adamlarının Dünya Bilimine Katkısı 01:16:00 Bilgi, İnsan ve Medeniyet İçin Ne İfade Ediyor? 01:23:00 İslam Medeniyetinde Bilimsel Süreç 01:26:00 Bilim Hangi Medeniyetle Başladı? 01:30:00 Bilimsel Gelişim Süreci ve Safhaları 01:33:00 Bilim Tarihine Yeni Bir Metodolojik Yaklaşım

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