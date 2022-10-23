İmam hatip okulları neden önemli? Eğitim ve öğretimde imam hatip okullarının rolü nedir? İmam hatip liselerinden mezun olan öğrenciler hangi bölümleri tercih ediyor? Medeniyet Mirası'nda bu hafta "Türkiye'de İmam Hatip Okulları" konuşuldu.

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 24. bölümüyle sizlerle❗

Medeniyet Mirası'na bu hafta MEB Din Öğretim Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

04:00 Eğitim ve Öğretimde İmam Hatip Okulları

09:45 İmam Hatip Okulları Neden Önemli?

14:00 Eğitim ve Öğretimde İmam Hatip Okullarının Rolü

35:00 Toplumun İmam Hatip Okullarına Bakış Açısı

45:00 İmam Hatiplerde Program Çeşitliliği

01:00:00 İmam Hatiplerde Dil Eğitimi

01:18:00 Türkiye'de İmam Hatip Okulları

01:30:00 İmam Hatip Mezunları Hangi Bölümleri Tercih Ediyor?