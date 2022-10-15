İmam hatip okulları ve Türkiye'de din eğitiminin önemi nedir? Kuruluşundan günümüze imam hatip okulları nasıl geldi? Eğitim sistemi içerisinde imam hatip okullarının yeri ve tarihçesi nasıl? İmam Hatip Okulları Türkiye'ye ne kazandırdı? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 26. bölümüyle yayında❗

00:00 Medeniyet Mirası

03:00 MEDAR Başkanı Bekir Karlığa

06:00 Yeniden Açılışının 70. yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu

36:00 İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi

45:00 Dünden Bugüne İmam Hatip Okulları

01:00:00 Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Okulları

01:24:00 Eğitim sistemi içerisinde İmam Hatip Okullarının Yeri ve Tarihçesi

01:32:00 İmam Hatip Okullarının Türkiye'ye kazandırdıkları