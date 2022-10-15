27. Bölüm "İslam Medeniyetinde Şehir, Mimari ve Kimlik"

İdeal şehir mimarisi nasıl olmalı? Bizans döneminde İstanbul'un şehir yönetimi nasıldı? İslam şehir tasavvurunda edep ve haya kavramlarının önemi nedir ? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 27. bölümüyle sizlerle❗ Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Sadettin Ökten konuk oldu!!!
00:00 Medeniyet Mirası
02:30 İslam Medeniyetinde Şehir, Mimari ve Kimlik
15:00 "İslam'da Etik Şehrin Karşılığı Emin Şehirdir"
21:00 Şehirlerin Medeniyet Tasavvuruna Göre İnşa ve İmar Edilmesi
25:00 Kimlik-Şehir İlişkisi
41:00 İdeal Şehir Mimarisi Nasıl Olmalı?
45:00 Medeniyet ve Kimlik Bağlamında Şehirler
01:07:00 İstanbul Şehir Tarihi ve Mimarisi
01:15:00 Bizans Döneminde İstanbul'un Şehir Yönetimi
01:23:00 Batı'da ve İslam Medeniyeti'nde Şehirler
01:30:00 İslam Şehir Tasavvurunda Edep ve Haya
01:42:00 İslam Medeniyet Tasavvurunda Şehir