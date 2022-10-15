27. Bölüm "İslam Medeniyetinde Şehir, Mimari ve Kimlik"

İdeal şehir mimarisi nasıl olmalı?

15 Ekim 2022 | 21:54
VİDEO DEVAM EDİYOR

İdeal şehir mimarisi nasıl olmalı? Bizans döneminde İstanbul'un şehir yönetimi nasıldı? İslam şehir tasavvurunda edep ve haya kavramlarının önemi nedir ? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 27. bölümüyle sizlerle❗ Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Sadettin Ökten konuk oldu!!!

00:00 Medeniyet Mirası

02:30 İslam Medeniyetinde Şehir, Mimari ve Kimlik

15:00 "İslam'da Etik Şehrin Karşılığı Emin Şehirdir"

21:00 Şehirlerin Medeniyet Tasavvuruna Göre İnşa ve İmar Edilmesi

25:00 Kimlik-Şehir İlişkisi

41:00 İdeal Şehir Mimarisi Nasıl Olmalı?

45:00 Medeniyet ve Kimlik Bağlamında Şehirler

01:07:00 İstanbul Şehir Tarihi ve Mimarisi

01:15:00 Bizans Döneminde İstanbul'un Şehir Yönetimi

01:23:00 Batı'da ve İslam Medeniyeti'nde Şehirler

01:30:00 İslam Şehir Tasavvurunda Edep ve Haya

01:42:00 İslam Medeniyet Tasavvurunda Şehir

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