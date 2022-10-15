İslam'ın altın çağında bilim nasıldı? İbn-i Sina'nın bilim anlayışı nasıldı? Mantık ilminin önemi nedir? İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişimi nasıl gerçekleşti? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 28. bölümüyle sizlerle❗
Medeniyet Mirası'na bu hafta Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Zekai Şen konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
04:30 İslam'ın Altın Çağında Bilim
07:00 Eski Yunan ve Roma Uygarlıkları
11:20 Bilim Tarihi ve Medeniyet
18:20 Batı'nın Karanlık, Doğu'nun Altın Çağında Bilim
21:00 Bilimlerin Sınıflandırılması
29:00 Bilimsel Gelişmenin Temelindeki Doğu-Batı Etkileşimi
35:00 İslam'ın Altın Çağı Dönemi Bilim İnsanları
39:00 Bilimin Tarihi ve Gelişim Süreci
47:00 İbn-i Sina'nın Bilim Anlayışı
50:00 İslam Medeniyetinde Bilim
57:00 Felsefe-Bilim İlişkisi
01:00:00 Aristotoles Mantığı İle Felsefe-Bilim İlişkisi
01:07:00 Mantık İlminin Önemi
01:12:00 İslam Medeniyetinde Bilimin Gelişimi
01:23:00 İslam'ın Altın Çağında Bilim İnsanları
01:26:00 Dünden Bugüne Bilimin Gelişimi
01:33:00 İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
01:41:00 Mekanik Bilimin Öncüsü: El- Cezeri