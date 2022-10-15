İslam'ın altın çağında bilim nasıldı? İbn-i Sina'nın bilim anlayışı nasıldı? Mantık ilminin önemi nedir? İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişimi nasıl gerçekleşti? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 28. bölümüyle sizlerle❗

Medeniyet Mirası'na bu hafta Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Zekai Şen konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

04:30 İslam'ın Altın Çağında Bilim

07:00 Eski Yunan ve Roma Uygarlıkları

11:20 Bilim Tarihi ve Medeniyet

18:20 Batı'nın Karanlık, Doğu'nun Altın Çağında Bilim

21:00 Bilimlerin Sınıflandırılması

29:00 Bilimsel Gelişmenin Temelindeki Doğu-Batı Etkileşimi

35:00 İslam'ın Altın Çağı Dönemi Bilim İnsanları

39:00 Bilimin Tarihi ve Gelişim Süreci

47:00 İbn-i Sina'nın Bilim Anlayışı

50:00 İslam Medeniyetinde Bilim

57:00 Felsefe-Bilim İlişkisi

01:00:00 Aristotoles Mantığı İle Felsefe-Bilim İlişkisi

01:07:00 Mantık İlminin Önemi

01:12:00 İslam Medeniyetinde Bilimin Gelişimi

01:23:00 İslam'ın Altın Çağında Bilim İnsanları

01:26:00 Dünden Bugüne Bilimin Gelişimi

01:33:00 İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi

01:41:00 Mekanik Bilimin Öncüsü: El- Cezeri