29. Bölüm "Medeniyetin Temel İlkeleri"

Medeniyetin temel ilkeleri nelerdir? Medeniyet bilincinin önemi nedir? Çin Medeniyeti ve özellikleri nelerdir? İslamiyet Çin'de nasıl yayıldı? Çin uygarlığı ve özellikleri nelerdir?

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 29. bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 Medeniyetin Temel İlkeleri

05:00 Medeniyet Bilincinin Önemi

28:00 Medeniyet ve Felsefe İlişkisi

41:00 Medeniyetlerin Doğuşu ve Gelişimi

46:00 Çin Medeniyeti ve Özellikleri

52:00 Geçmişten Günümüze Çin Medeniyeti

56:00 İslamiyetin Çin'de Yayılması

01:05:00 Çin ve Hint Medeniyetlerinin Etkileşimi

01:08:00 Çin Uygarlığı ve Özellikleri

01:24:00 Hint Medeniyeti ve Özellikleri

01:29:00 Hint Medeniyetinin Tarihsel Gelişimi

01:34:00 Biruni'nin Gözüyle Hint İnancı ve Kültürü

01:38:00 Babür'ün Hatıratında Hindistan

01:40:00 Hindistan'ın Dini ve Kültürel Yapısı

01:44:00 Hindistan'ta Kast Sistemi