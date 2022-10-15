29. Bölüm "Medeniyetin Temel İlkeleri"

Medeniyetin temel ilkeleri nelerdir? Medeniyet bilincinin önemi nedir? Çin Medeniyeti ve özellikleri nelerdir? İslamiyet Çin'de nasıl yayıldı? Çin uygarlığı ve özellikleri nelerdir?
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 29. bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 Medeniyetin Temel İlkeleri
05:00 Medeniyet Bilincinin Önemi
28:00 Medeniyet ve Felsefe İlişkisi
41:00 Medeniyetlerin Doğuşu ve Gelişimi
46:00 Çin Medeniyeti ve Özellikleri
52:00 Geçmişten Günümüze Çin Medeniyeti
56:00 İslamiyetin Çin'de Yayılması
01:05:00 Çin ve Hint Medeniyetlerinin Etkileşimi
01:08:00 Çin Uygarlığı ve Özellikleri
01:24:00 Hint Medeniyeti ve Özellikleri
01:29:00 Hint Medeniyetinin Tarihsel Gelişimi
01:34:00 Biruni'nin Gözüyle Hint İnancı ve Kültürü
01:38:00 Babür'ün Hatıratında Hindistan
01:40:00 Hindistan'ın Dini ve Kültürel Yapısı
01:44:00 Hindistan'ta Kast Sistemi