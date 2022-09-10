3. Bölüm "Mescid-i Aksa"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 3. bölümüyle sizlerle❗ Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası 02:00 Medeniyet Mirası: Kudüs 03:00 Siyonist İsrail'in Terör Politikası ve İslamofobi 07:30 Yahudilik ve Siyonizm 10:00 II. Abdulhamit'in Filistin Siyaseti 13:00 Mescid-i Aksa'nın tarihi ve önemi 22:00 Hz. İbrahim'in Medeniyet İnşası 32:00 İslam Medeniyeti ve diğer dinler açısından Mescid-i Aksa 38:00 Yahudilerin uğradığı sürgünler 42:00 İslam Medeniyeti için Mescid-i Aksa'nın önemi 47:00 İslam dünyası üzerindeki dış faktörlerin etkisi 51:00 Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Yeniden Fethi 01:07:00 Filistin'deki Siyasi Aktörler 01:11:00 Yahudilik ve Siyonizm 01:14:00 Siyonist İsrail'in Terör Politikası ve İslamofobi 01:22:00 1967 İsrail - Arap Savaşı