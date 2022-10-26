38. Bölüm "Beşeri İlişkilerde Adab-ı Muaşeret"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 38. bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
07:00 Medeniyet kavramı çerçevesinde beşeri ilişkiler
10:00 İslam'da selamın önemi
30:00 Beşeri ilişkilerde adab-ı muaşeret
52:00 Adab ve Adab-ı Muaşeret
57:00 Medeniyetin en önemli başlığı: Merhamet