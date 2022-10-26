38. Bölüm "Beşeri İlişkilerde Adab-ı Muaşeret"

Medeniyet kavramı çerçevesinde beşeri ilişkiler nelerdir?

26 Ekim 2022 | 17:59
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Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 38. bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

07:00 Medeniyet kavramı çerçevesinde beşeri ilişkiler

10:00 İslam'da selamın önemi

30:00 Beşeri ilişkilerde adab-ı muaşeret

52:00 Adab ve Adab-ı Muaşeret

57:00 Medeniyetin en önemli başlığı: Merhamet

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