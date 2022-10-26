39. Bölüm "Medeniyetlerin Yükselişi"

Medeniyetler nasıl gelişir?

26 Ekim 2022 | 17:39
VİDEO DEVAM EDİYOR

Medeniyetler nasıl gelişir ve yükselişe geçer? İslam medeniyetinin diğer medeniyetlerle ilişkisi nedir? Batı taklitçiliği nasıl oluştu?

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 40. bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 Medeniyetlerin Yükseliş ve Çöküş Süreci

05:00 Medeniyetler nasıl gelişir ve yükselişe geçer?

40:00 İslam medeniyetinin diğer medeniyetlerle ilişkisi

01:10:00 Braudel'in Akdeniz ve Akdeniz Dünyası İle İlgili Çalışmaları

01:40:00 Batı taklitçiliği nasıl oluştu?

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