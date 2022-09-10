4. Bölüm "Kudüs"

Kudüs Müslümanlar İçin Ne Anlama Geliyor?

10 Eylül 2022 | 01:02
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Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 4. bölümüyle sizlerle❗ Medeniyet Mirası'nın bu haftaki özel konuğu Prof. Dr. Ahmet Ağırakça oldu.

Medeniyet Mirası'nın konuşulan konular şöyle: Kudüs Müslümanlar İçin Ne Anlama Geliyor? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Yahudi Zulmü ve Filistin Filistin Topraklarında Yahudi Terörü Kapitalizm ve Yahudiler Semavi Dinler Bağlamında Kudüs

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