43. Bölüm "İslam medeniyeti"

Medeniyetler nasıl gelişir ve yükselişe geçer?

28 Eylül 2022 | 08:11
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Medeniyetler nasıl gelişir ve yükselişe geçer? İslam medeniyetinin diğer medeniyetlerle ilişkisi nasıldır? Batı taklitçiliği nasıl oluştu? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 43. bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 Medeniyetlerin yükseliş ve çöküş süreci

04:00 Medeniyetler nasıl gelişir ve yükselişe geçer?

35:00 Medeniyetler nasıl gelişir ve yükselişe geçer?

40:00 İslam medeniyetinin diğer medeniyetlerle ilişkisi

01:00:00 Medeniyetler nasıl gelişir ve yükselişe geçer?

01:10:00 Braudel'in Akdeniz ve Akdeniz Dünyası İle İlgili Çalışmaları

01:18:00 Medeniyetlerin Yükseliş ve Çöküş Süreci

01:40:00 Batı Taklitçiliği Nasıl Oluştu?

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