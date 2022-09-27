44. Bölüm "Dünya görüşü"

Medeniyetler dünyayı nasıl görür?

28 Eylül 2022 | 08:08
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Dünya görüşü kavramından ne anlamalıyız? Medeniyetler dünyayı nasıl görür? Dünya görüşünün medeniyetle ilişkisi nedir? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 44. bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası
04:00 Medeniyetlerin dünya görüşü
01:00:00 Dünya görüşü kavramından ne anlamalıyız?
01:10:00 Medeniyetler dünyayı nasıl görür?
01:11:00 Dünya görüşünün medeniyetle ilişkisi

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