45. Bölüm "Adalet Mefhumu"

Medeniyetlerde adalet mefhumunun önemi nedir? İslam'a göre yönetim ve adalet anlayışı nasıl olmalı? Devlet adamı olarak Hazreti Ali'nin yönetim ve adalet anlayışı nasıldı? Medeniyetlerin insan tasavvurları ve adalet anlayışları nasıldı? Hikmet ve erdemler ekseninde adaletin temelleri nelerdir? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 45. bölümüyle sizlerle❗ Medeniyet Mirası'na bu hafta Avukat Yasin Şamlı konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 Medeniyetlerde adalet mefhumu

12:00 İslam'da yönetim ve adalet anlayışı

19:00 Zulmün medeniyeti yok etmesi

21:30 Devlet adamı olarak Hazreti Ali'nin yönetim ve adalet anlayışı

27:00 İslam düşüncesinde "Adalet Mefhumu"

33:00 Adaletin toplum ve medeniyetin hayatiyeti için zorunluluğu

53:00 Medeniyetlerin insan tasavvurları ve adalet anlayışları

01:06:00 Hikmet ve erdemler ekseninde adaletin temelleri