46. Bölüm "Medeniyetlerde Hukuk Sistemi"

Medeniyetlerde hukuk sisteminin önemi nedir? Hukuk niçin gereklidir? İfade özgürlüğünün teminatı hukuk mudur? Hukuk sistemi olmadan bir medeniyetten bahsedilebilir mi?
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 46. bölümüyle sizlerle❗
Medeniyet Mirası'na bu hafta Avukat Yasin Şamlı konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 Medeniyetlerde hukuk sistemi
03:00 Hukuk ve medeniyet ilişkisi
10:00 Medeniyetlerde hukuk sisteminin önemi
19:00 Hukuk niçin gereklidir?
22:00 Medeniyetlerde hukuk sisteminin önemi
32:00 Hukuk sistemi ve medeniyet
55:00 İfade özgürlüğünün teminatı hukuk mudur?
01:06:00 Adalete giden yolda iki önemli unsur vardır: Norm ve İnsan
01:28:00 Hukuk sistemi olmadan bir medeniyetten bahsedilebilir mi?