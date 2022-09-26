46. Bölüm "Medeniyetlerde Hukuk Sistemi"

Hukuk ve medeniyet ilişkisi nedir?

27 Eylül 2022 | 16:05
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Medeniyetlerde hukuk sisteminin önemi nedir? Hukuk niçin gereklidir? İfade özgürlüğünün teminatı hukuk mudur? Hukuk sistemi olmadan bir medeniyetten bahsedilebilir mi?

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 46. bölümüyle sizlerle❗

Medeniyet Mirası'na bu hafta Avukat Yasin Şamlı konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 Medeniyetlerde hukuk sistemi

03:00 Hukuk ve medeniyet ilişkisi

10:00 Medeniyetlerde hukuk sisteminin önemi

19:00 Hukuk niçin gereklidir?

22:00 Medeniyetlerde hukuk sisteminin önemi

32:00 Hukuk sistemi ve medeniyet

55:00 İfade özgürlüğünün teminatı hukuk mudur?

01:06:00 Adalete giden yolda iki önemli unsur vardır: Norm ve İnsan

01:28:00 Hukuk sistemi olmadan bir medeniyetten bahsedilebilir mi?

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