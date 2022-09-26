47. Bölüm "Dinamik Medeniyetin Yüksek Unsuru: Tefekkür"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 47. bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 Medeniyetin tefekkür boyutu
16:00 Dinamik Medeniyetin Yüksek Unsuru: 'Tefekkür'
37:00 Medeniyetin Tefekkür Boyutu
55:00 Ruh ve Madde Dengesi: İslam Medeniyeti
58:00 Medeniyetimizin İki Anahtarı: İlim ve Tefekkür