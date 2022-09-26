47. Bölüm "Dinamik Medeniyetin Yüksek Unsuru: Tefekkür"

Medeniyetin tefekkür boyutu nasıl oluşur?

27 Eylül 2022 | 16:10
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Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 47. bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 Medeniyetin tefekkür boyutu

16:00 Dinamik Medeniyetin Yüksek Unsuru: 'Tefekkür'

37:00 Medeniyetin Tefekkür Boyutu

55:00 Ruh ve Madde Dengesi: İslam Medeniyeti

58:00 Medeniyetimizin İki Anahtarı: İlim ve Tefekkür

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